Zdenek Stybar over WK veldrijden: "Zelfs mijn vrouw en kindje mogen niet mee als supporter"

Naast Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel verschijnt er zondag in Oostende nog een drievoudige wereldkampioen aan de start van het WK veldrijden. Al mag je de deelname van sympathieke Tsjech Zdenek Stybar toch een verrassing noemen. "Het was een redelijk impulsieve beslissing. De geplande stages op de weg met Deceuninck-Quickstep gaan niet door. Plots had ik een vrije week in België. Zondag had ik niets te doen dus dacht ik: waarom niet deelnemen aan het WK", zegt Stybar in "Start Je Dag". De selectie door de Tsjechische bond bleek alvast geen probleem. "We komen maar met twee veldrijders aan de start, dus dat was snel geregeld."