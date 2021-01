Zeker zes doden na chemisch lek in voedselverwerkingsbedrijf in Atlanta

Vijf mensen kwamen om in de fabriek, een andere in het ziekenhuis, zo melden de autoriteiten. Er vielen ook zeker elf gewonden. Die zijn naar een ziekenhuis overgebracht, aldus de politie van Gainesville.

"Twee of drie mensen lagen op de grond toen de eerste hulp arriveerde, ze hadden het bewustzijn verloren," verklaarde een vrachtwagenchauffeur die getuige was van het ongeval.

Drie van de gewonden zijn in kritieke toestand. Vijf waren lichtgewond en de drie anderen mochten het ziekenhuis al verlaten. Alle slachtoffers hebben ademhalingsproblemen. De 130 andere werknemers konden snel geëvacueerd worden per bus.

De oorzaak van het chemisch lek, dat geen explosie veroorzaakte, in de agroalimentaire fabriek is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Het incident deed zich om 10 uur lokale tijd (16 uur Belgische tijd). Een leiding met vloeibare stikstof scheurde in de fabriek, die gespecialiseerd is in de verwerking van gevogelte.