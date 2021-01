Is de PS verlost van de schandaalsfeer? Of is het nog altijd een partij met parvenus?

De eerste die dan in het vizier komt is Jean-Claude Marcourt, ondertussen wat uitgerangeerd en netjes weggeparkeerd als voorzitter van het Waalse parlement. Maar tot voor enkele jaren was Marcourt de sterke man in Luik, en zelfs in Wallonië. Als Waals minister van Economie was de voormalige kabinetchef van Guy Mathot, Van Cau, Laurette Onkelinx én Elio Di Rupo de mastermind van het Waalse Marshallplan en niets passeerde in Luik zonder dat hij er zijn zeg over had.