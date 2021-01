Van ontradingscampagnes op school tot boetes voor sociale media: hoe Rusland nieuw protest in de kiem smoort

In de aanloop naar de volgende betoging, is de jacht op medewerkers van Navalny geopend. Aleksej Navalny zelf zit in de gevangenis, waar hij wacht op een uitspraak over een omzetting van een eerdere voorwaardelijke gevangenisstraf in een effectieve. De oppositiepoliticus die maandenlang in Berlijn herstelde van een bijna dodelijke vergiftiging, werd meteen na zijn terugkeer naar Rusland opgepakt en vastgezet.