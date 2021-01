Belgische vissers mogen opnieuw tong vangen in Brits water

In het handelsakkoord dat de Europese Unie eind vorig jaar sloot met het Verenigd Koninkrijk was afgesproken dat dat nog vijf en een half jaar mag maar het was sinds Nieuwjaar wachten op de nodige toelatingen. Intussen zijn de 17 licenties er, meldt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V).



“Dit is goed nieuws voor onze vissers want de toegang tot die zone is een belangrijk onderdeel van het brexitakkoord. We hebben er de voorbije weken meermaals op aangedrongen om de licenties uit te reiken. Voortaan kunnen onze vissers die in zee gaan met kleinere vaartuigen weer vissen dichtbij de Britse kust. "