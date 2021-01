China waarschuwt Taiwan (en Joe Biden): "Wie met vuur speelt, zal zich verbranden, onafhankelijkheid betekent oorlog"

Onder oud-president Donald Trump is daar verandering in gekomen en werden de banden tussen de VS en Taiwan sterker aangehaald dan ooit. Dat gebeurde dankzij wapendeals en diplomatieke bezoeken. Trump was hierdoor zeer geliefd bij een groot deel van de Taiwanese bevolking, in die mate dat ze de herverkiezing van de president steunde.

Anthony Blinken, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken onder Joe Biden, maakte tijdens een hoorzitting over zijn benoeming in het Congres duidelijk dat de regering Biden de lijn van Trump wil verder zetten, zij het minder provocerend. De VS noemt het Chinese oorlogsdreigement dan ook “ongelukkig" en voegt eraan toe dat spanningen niet tot confrontaties moeten leiden.



Pentagon-woordvoerder John Kirby herhaalde de Amerikaanse belofte om Taiwan te beschermen. “Het Amerikaanse leger blijft in alle opzichten klaar om aan onze veiligheidsverplichtingen in de regio te voldoen.”