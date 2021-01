Eerste 80.000 dosissen van AstraZeneca-vaccin worden eind volgende week al geleverd

De eerste 80.000 dosissen van het pas goedgekeurde AstraZeneca-vaccin worden eind volgende week al geleverd. Dat is gezegd op de persconferentie van de taskforce vaccinatie. Tien dagen later al volgt een tweede grotere levering met 300.000 dosissen. Het is nog niet beslist of die dosissen zoals gepland gaan gebruikt worden voor 65-plussers. De experts van de taskforce delen de ergenis die er is over de voorraadonzekerheden van de vaccins.