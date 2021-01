Nieuwe coronaregels in Frankrijk maken het ingewikkelder voor grensbewoners

Maar voor andere mensen in de grensregio's, die pakweg regelmatig de grens oversteken voor een familiebezoek of om te winkelen, wordt een en ander wel ingewikkelder. Zo is het de vraag of bewoners van grensplaatsen als Moeskroen of Komen, waar de grens door de kernen loopt, een PCR-test moeten afleggen om pakweg de steenweg en dus grens over te steken. Of riskeren ze een boete zonder PCR-test?

Voor Belgen die tot 20 kilometer van de grens wonen is het sinds 27 januari, toen België niet-essentiële reizen verbood op uitzonderingen na, nog steeds mogelijk naar Frankrijk te gaan om naar de winkel te gaan. Die mogelijkheid zit vervat in de nodige verklaring op eer die iedereen moet invullen voor het land te verlaten.

Dit geldt in de andere richting ook voor Fransen, maar enkel diegenen met een Belgisch attest mogen ons land binnen. Ze moeten geen PCR-test afleggen bij het betreden van ons land. ze mogen ook voor korte tijd ons land in, bijvoorbeeld voor familiale redenen. Maar bij terugkeer in Frankrijk is er voor hen de kwestie van de PCR-test.