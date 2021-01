Ketnetserie "#LikeMe" grote winnaar van Gouden K's, awardshow van Ketnet zet artiesten in virtuele wereld

"Het gala van de Gouden K's" is elk jaar goed voor een uitverkocht Sportpaleis, maar door het coronavirus moest er voor de 8e editie een andere oplossing gezocht worden. Het is op dit moment immers onmogelijk om 16.000 kinderen en hun (groot)ouders samen te brengen in de Antwerpse concertzaal. De show was vanavond te zien op Ketnet en pakte uit met een primeur. Voor het eerst werd in een liveshow gebruik gemaakt van XR-technologie of Extended Reality. De uitgenodigde artiesten bevonden zich in een virtuele wereld van 3D-beelden.