Gent wil bromfietsen verbieden in autovrije zone: "Lawaaierig, stinkend en gevaarlijk"

Watteeuw denkt daarbij niet aan elektrische brommers, maar aan bromfietsen met een verbrandingsmotor: "We zijn dat nu aan het uitzoeken, dat is nog niet voor morgen. Maar het gaat over de klassieke verbrandingsmotor, die heel lawaaierig en vervuilend is." Voor mensen die in de autovrije zone wonen en een bromfiets hebben, zou er wel een vergunning komen: "We gaan het hen niet onmogelijk maken om zich te verplaatsen."

Watteeuw verwacht dat het verbod er eind dit jaar, begin volgend jaar zou komen.