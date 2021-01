Japanse vrouw verbergt overleden moeder 10 jaar in diepvries op hun flat

Volgens de lokale pers was het een schoonmaakster die de ontdekking deed nadat de vrouw, Yumi Yoshino, verplicht was om het appartement te verlaten omdat de huur al een tijd niet betaald was. De achterstallen zouden tot bijna 9.000 euro zijn opgelopen.

Yoshino zou aan de politie verklaard hebben dat ze haar moeder tien jaar geleden dood aantrof toen ze thuis kwam. Ze zou het lichaam daarop in de diepvriezer hebben verborgen omdat ze de flat die ze deelden in Tokio niet wilde verlaten. Het huurcontract met de stad stond op naam van de moeder, die toen rond de 60 was.

Volgens de politie zijn er geen sporen van geweld op het lichaam van de moeder gevonden, maar de doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden blijven onbekend. Het lichaam was geplooid om in de diepvriezer te kunnen passen, en het toestel was verborgen in een kast.

Yoshino was eerst spoorloos, maar kon dan toch worden opgepakt in een hotel in Chiba, in de buurt van Tokio.