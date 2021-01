Klimaatverandering in Antarctica versnelt wereldwijde opwarming door micro-algen op zeebodem, blijkt uit onderzoek UGent

Die micro-algen doen net als het fytoplankton aan fotosynthese, maar ze zijn ook superbelangrijk in de voedselketen in ondiepe zeeën, zegt Braeckman. De algen worden immers 'begraasd' door zeedieren zoals bepaalde schelpdieren en wormen. Als zij de algen eten, slaan ze de opgenomen CO₂ zelf op in hun lichaam. Maar als de algen minder produceren, is er op termijn ook minder voedsel voor de zeebodemdieren.

De hele wisselwerking in het water en op de zeebodem is een complex proces, maar hoe dan ook is het sterven van algen door minder zonlicht een slechte zaak, en niet enkel voor ander leven en de verstoring van de voedselketen, maar dus ook voor de opwarming van het klimaat.