Koolmees, roodborstje of huismus? Tel dit weekend de vogels in je tuin voor Natuurpunt

Natuurpunt organiseert al sinds 2001 elk jaar het Grote Vogelweekend in januari, "de grootste vogeltelling in Vlaanderen". De bedoeling is te weten hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken en welke soorten het goed of minder goed doen.

Het is de bedoeling dat je gedurende een kwartier de vogels in je tuin of terras bekijk. Per soort noteer je het aantal verschillende vogels dat je tijdens je telling zag. Overvliegende vogels tellen niet mee. Het resultaat geef je nadien in op de website van Natuurpunt. Tel je meerdere keren, dan kan je ook meerdere tellingen doorgeven.

Je hoeft geen absolute kenner te zijn. Op de website van Natuurpunt vind je foto's en beschrijvingen van de vaakst voorkomende vogels. Je kan er ook experts contacteren om al je vragen te beantwoorden.