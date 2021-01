Liveblog: Na ziekenhuisopnames dalen nu ook de overlijdens, besmettingen blijven stijgen

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft het licht op groen gezet voor het AstraZeneca-vaccin dat ontwikkeld is aan de universiteit van Oxford. Het wordt goedgekeurd zonder bijkomende voorwaarden, dus ook voor 65-plussers. Nochtans was er veel discussie over de werkzaamheid bij die leeftijdsgroep.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) noemt de goedkeuring positief. De Hoge Gezondheidsraad en de werkgroep vaccinatie moet zich nu zo snel mogelijk buigen over de inzet van het AstraZeneca-vaccin bij ons. "We hebben meteen gevraagd om te kijken of we onze vaccinatiestrategie kunnen aanhouden", zei hij in "Terzake". "Het is nu vooral de vraag, wat dat betekent voor onze 65-plussers. Het Europees Geneesmiddelenagentschap schuift het gebruik door naar de lidstaten."