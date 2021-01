"Ontmasker lepra": veel minder opsporingen door coronapandemie, Damiaanactie trekt aan alarmbel

Met de slogan ‘Ontmasker lepra’ wil Damiaanactie inzetten op een intensieve opsporingsactie om de zieken die het voorbije jaar niet gevonden zijn, alsnog zo snel mogelijk te vinden en te behandelen.



“We hebben zoveel tijd verloren door COVID-19, we willen dat inhalen”, zegt Tine Demeulenaere van Damiaanactie. “We willen nu meer inzetten op actieve opsporing, in de verre dorpen waar nog veel lepra is, om de mensen die we vorig jaar niet gevonden hebben, toch nog op tijd te vinden. Voor sommigen zullen we te laat komen. Maar door nu volop in te zetten op die opsporing, hopen we dat heel erg te beperken”.

Damiaanactie voert al sinds 1964 strijd tegen lepra. Maar de coronacrisis dreigt het werk van de voorbije jaren een stuk teniet te doen. “We kunnen ervan uitgaan dat de pandemie ons 5 tot 8 jaar achteruit gezet heeft in de bestrijding van lepra, 5 tot 8 jaar zijn we verloren. We moeten nu heel erg inzetten op die actieve opsporing. Maar ja, dat kost veel geld hé.”

