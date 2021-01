Brandweer redt paard uit een metersdiep zinkgat in Vlezenbeek

In Vlezenbeek bij Sint-Pieters-Leeuw in het Pajottenland is vanmiddag een paard gered uit een metersdiep gat in de grond. Het dier was in het zinkgat terechtgekomen en raakte er niet meer zelf uit. De brandweer moest uiteindelijk een duiker en een kraan inzetten om het paard te redden.