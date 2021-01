Minister van Financiën Van Peteghem wil protocol afspreken met banken om bedrijven door de coronacrisis te loodsen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft een oproep gedaan naar de banken om een duidelijk protocol uit te werken voor bedrijven die in moeilijkheden zitten door de coronacrisis en uitstel van betaling vragen. "De willekeur waar we vandaag in de pers verhalen over horen, moet verdwijnen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.