Uniek in een mensenleven: New Yorkers zien voor het eerst in 100 jaar sneeuwuil neerstrijken in Central Park

In ons land organiseert Natuurput dit weekend een vogeltelweekend. Of daar ook een sneeuwuil zal bijgeteld worden, dat is nog maar de vraag. In Central Park in New York is dat wél gebeurd. Voor het eerst in ruim 100 jaar is daar deze week een sneeuwuil neergestreken. En het diertje voelde zich duidelijk helemaal in zijn sas, zoals u kan zien in bovenstaande video. Wil je er meer over weten? Bezoek dan deze blog van een landgenote in New York