Verontwaardiging in Portugal over prioritair coronavaccin voor "essentiële politici"

In Portugal is grote verontwaardiging ontstaan omdat politici volgende week al een coronavaccin krijgen. Niet alleen essentiële politici, zoals de president, de premier of belangrijke ministers, maar ook honderden anderen: parlementairen, hoge ambtenaren, burgemeesters, magistraten, enzovoort. En dat terwijl de coronacijfers in Portugal de pan uit rijzen, en heel wat mensen uit risicogroepen en de zorgsector nog niet gevaccineerd zijn.