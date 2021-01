Extra pompen en nooddijk om wateroverlast te voorkomen in Wichelen, ook elders hoge waterstanden

Dat is deze namiddag gebeurd. "Men heeft mij gegarandeerd dat die nu voldoende hoog is", zegt de burgemeester. Maar er is nog een ander probleem. "De Bosbeek mondt uit in de Schelde, maar door de hoge waterstand van de Schelde, kon het water niet meer weg en dreigde het op straat te lopen." In overleg met de gouverneur en de civiele bescherming is daar nu een extra pomp geplaatst om het water uit de Bosbeek te pompen. Ook de brandweer pompte gisteren al water weg.

Rond 19 uur vanavond is het opnieuw hoog water, maar de burgemeester verwacht niet meteen problemen. De gewestweg N416 blijft wel zeker tot 22 uur vanavond afgesloten. "We blijven de situatie op de voet volgen", luidt het.



Lees voort onder de video.