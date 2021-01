Politie voert 200 arrestaties uit in en rond stations van Brussel in marge van verboden manifestatie

Om nieuwe ontsporingen of rellen te voorkomen, is de politie daarom massaal aanwezig. In het Centraal Station is meteen overgegaan tot controles.

"Er waren 2 plaatsen waarvoor we veel aandacht hadden", vertelt woordvoerder Slosse aan VRT NWS. "Enerzijds was dat de Heizel. Daar waren een paar tientallen mensen opgedaagd. We hebben hen aangesproken en hen ontraden om daar te blijven. Ze hebben dat opgevolgd."