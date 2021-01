Buitenschoolse kinderopvang Stabroek week dicht na coronabesmettingen bij verschillende kinderen

In buitenschoolse kinderopvang De Rakkertjes worden gemiddeld een 50-tal kinderen per dag opgevangen, uit meerdere scholen in Stabroek. De kinderen die recent naar de buitenschoolse kinderopvang zijn geweest, moeten nu een week in quarantaine blijven. "De kinderen mogen tot en met vrijdag het huis niet uit, alleen om naar de dokter te gaan", zegt Frans. "Ook zonder klachten kunnen ze anderen besmetten. De ouders volgen dit best heel goed op en kunnen hun kind laten testen op 2 februari, dat is 7 dagen na contact met het kind dat corona heeft. Zolang het kind niet ziek is, moeten de huisgenoten niet in quarantaine."