Dichteres Delphine Lecompte na beruchte column: "Bart De Pauw zei dat die hart onder de riem was, vooral voor gezin"

Toch was ze ook geschrokken door de vele giftige reacties die ze over zich heen kreeg. "Ik heb overwogen mijn leven over een andere boeg te gooien. Scheepshersteller te worden in Helsinki of alpacafokker", zegt ze al lachend. "Nee, ik was wel even in paniek en dacht dat ik een artiestennaam zou moeten aannemen of haiku's schrijven in het Moldavisch."