Diksmuide schrapt activiteiten voor alle jongeren omdat aantal coronabesmettingen oploopt

In Diksmuide zijn alle activiteiten voor jongeren afschaft, tot aan de krokusvakantie. Vorige vrijdag maakte de stad bekend dat ook kinderen jonger dan 12 géén buitenschoolse activiteiten meer mogen doen. Omdat er een versoepeling kwam voor de +12-jarigen, is de burgemeester verplicht om het verbod uit te breiden. Dat geldt nu voor alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) beseft dat het een harde beslissing is, maar ze wil geen risico nemen.