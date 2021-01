Duitse politie legt "door Belg georganiseerd" lockdownfeestje met 200 personen stil

In Euskirchen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is afgelopen nacht een lockdownfeestje stilgelegd. Volgens de lokale politie waren er 200 mensen aanwezig op het feestje op een voormalige raketlanceringsinstallatie in het Billiger Wald. Een toevallige voorbijganger had muziek gehoord en de politie verwittigd.