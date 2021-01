Meer mensen kampen met alcoholprobleem: "Ik dronk tijdens de lockdown vier flessen wijn per dag"

Pascal De Praetere was zestien jaar toen hij voor het eerst in aanraking kwam met alcohol. "Ik ben 35 jaar verslaafd geweest", getuigt hij in "De zevende dag". "Voor de coronacrisis dronk ik vijf à zes glazen wijn per dag, maar tijdens de eerste lockdown is dat echt geëxplodeerd. Ik vluchtte meer en meer naar de drank door de stress. Naar het einde toe dronk ik vier flessen wijn per dag."

Pascals alcoholgebruik woog zwaar op zijn gezin. Zijn partner stelde hem dan ook een ultimatum. "Ze heeft me duidelijk gezegd dat er iets moest veranderen of dat het anders gedaan is. Ik kon niet meer functioneren, dus dan heb ik beslist om me te laten opnemen."