Hilton Valentine (77), bedenker van legendarische gitaarriff van "House of the rising sun" van The Animals, is overleden

Hilton Valentine richtte The Animals op in 1963, samen met zanger Eric Burdon, bassist Chas Chandler, organist Alan Price en drummer John Steel. In 1964 namen ze een versie op van "The house of the rising sun", een Amerikaanse traditional. Die bereikte zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten de eerste plaats in de hitlijsten.

In "The house of the rising sun" vertelt de zanger dat hij zijn leven vergooid heeft in een huis in New Orleans, in een gebouw met die naam, en hij waarschuwt anderen om niet hetzelfde pad te volgen. Waar, wanneer en hoe het lied precies ontstaan is, is zoals wel vaker met volksliedjes niet duidelijk. Evenmin is duidelijk waar die "rising sun" voor staat. In enkele Engelse volksliedjes is het een bedekte verwijzing naar bordelen en naar cafés.



Er zijn hoe dan ook al honderden versies van opgenomen door bekende en minder bekende artiesten. De meest bekende is die van The Animals uit 1964. De openingstonen vormen een van de bekendste gitaarriffs uit de muziek en zijn van de hand van Hilton Valentine. "The house of the rising sun" werd hun zogenoemde signature song en is uitgegroeid tot een klassieker in de muziekgeschiedenis.