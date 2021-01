Liveblog: ziekenhuisopnames en overlijdens nemen nog af, volgende week worden bijna 65.000 vaccins toegediend

De Verenigde Staten hebben het plan om gedetineerden in de gevangenis van Guantanamo Bay te vaccineren tegen het coronavirus opgeschort. Daar was veel kritiek op gekomen, vooral vanuit de Republikeinse partij, ook omdat de vaccinatiecampagne in de VS maar traag op gang is gekomen.

The New York Times had eerder geschreven dat de regering de komende tijd zou starten met het gedetineerden van de ongeveer 40 gevangenen op Guantanamo Bay. Het gaat om gedetineerden die verdacht worden van betrokkenheid bij terreur en bij de aanslagen van 11 september 2001.

Dat plan botste op grote kritiek. Republikeinse politici noemden het schandalig dat terreurverdachten eerder een prik zouden krijgen dan bijvoorbeeld veteranen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie besliste daarop het plan op pauze te zetten. "Geen enkele gedetineerde van Guantanamo is gevaccineerd", zegt woordvoerder John Kirby op Twitter. "We pauzeren de ontwikkeling van het plan, om de protocollen te herevalueren. We blijven geëngageerd ten aanzien van onze verplichtingen om onze troepen in veiligheid te houden."