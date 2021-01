Maas bereikt hoogste stand in 9 jaar,  maar ingrepen van afgelopen jaren werken

Het hoogste punt dat de Maas dit weekend bereikte in Smeermaas, is 44,60 meter TAW. Op verschillende plaatsen is de Maas nu buiten haar zomerbedding getreden, maar de rivier heeft nog heel wat plek in de uiterwaarden.

Om even te vergelijken, de hoogste waterstand ooit werd gemeten bij de overstromingen in 1993. Die bedroeg toen 47,32 meter, ruim 2,5 meter hoger dan nu dus. Er stroomt nu 1.700 kubieke meter door de Maas, toen was dat iets meer dan 3.000. En de Maasdijken zijn nu ook bestand tegen die 3.000 kubieke meter.

Om overstromingen zoals die van 1993 en 1995 tegen te gaan, zijn er heel wat werken uitgevoerd in en rond de Maas. Dijken werden versterkt en de Maas werd op verschillende plekken breder en dieper gemaakt. De laatste verbredingen waren in de regio Meeswijk - de Boyen, en die zijn vorig jaar afgerond. Maar ook in Herbricht, in Lanaken, bijvoorbeeld zijn grootscheepse werken uitgevoerd. Herbricht was het gehucht dat altijd als eerste overstroomde. En al die ingrepen blijken te werken, want er is nu geen overstromingsgevaar voor woningen.