Oproepen tot protest niet opgevolgd: rustig gebleven in Maasmechelen en Genk

Vrijdagavond was de politie massaal aanwezig in Maasmechelen. Er stonden heel wat combi's van lokale en federale politie opgesteld in de buurt van het handelscentrum van Eisden. Ook zaterdag patrouilleerde de politie nog in Eisden, en stond ze nog paraat, wel in minder grote getale. Maar het is dus rustig gebleven.

Eén handelaar op de Pauwengraaf in Eisden had zijn etalage uit voorzorg dichtgetimmerd, maar de meesten hadden hun uitstalraam zo veel mogelijk leeg gehaald. De winkels zijn wel open gebleven zaterdagmiddag, maar er waren minder bezoekers dan normaal.

En daarom willen de handelaars een klacht indienen tegen onbekenden. Ze gaan uitrekenen wat ze op een vergelijkbaar weekend tijdens de januari-solden aan omzet binnenkrijgen. In een gezamenlijke klacht zal dan het verschil worden teruggevorderd bij hen die via sociale media de oproep hebben gedaan om tot opstand over te gaan.