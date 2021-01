Oud-president Donald Trump stuurt vijf advocaten de laan uit, één week voor afzettingsproces in Senaat begint

De voormalige president Donald Trump heeft plots afscheid moeten nemen van vijf advocaten die zijn verdediging moesten voorbereiden in het impeachmentproces dat volgende week begint in de Amerikaanse Senaat. Dat is zowat zijn hele verdedigingsteam.

De beslissing zou genomen zijn in onderling overleg. Blijkbaar is er onenigheid over de juridische strategie om de oud-president vrij te pleiten van de aanklacht dat hij op 6 januari zijn aanhangers heeft aangezet om het Capitool te bestormen.