Politie legt lockdownfeestjes stil in Lille en Turnhout

In het centrum van Turnhout, waar de politie massaal aanwezig was om mogelijke rellen het hoofd te bieden, was een verjaardagsfeestje aan de gang in een appartement in de Otterstraat.

Eerst weigerden de bewoners om de politie binnen te laten maar uiteindelijk lieten ze de agenten toch binnen. Behalve de twee volwassenen die er woonden, trof de politie nog 7 andere volwassenen en enkele kinderen aan. Ook hier werd iedereen geïdentificeerd. Het proces-verbaal zal worden overgemaakt aan het parket.