Aanhangers van Navalny betogen voor tweede weekend op rij in heel Rusland: honderden arrestaties

In heel Rusland komen voor het tweede weekend op rij aanhangers van oppositiepoliticus Aleksej Navalny op straat. Ze zijn verontwaardigd over zijn aanhouding en de video die Navalny en zijn team verspreidden over een luxueus paleis aan de Zwarte Zee, dat van president Poetin zou zijn. De Russische autoriteiten deden er alles aan om nieuwe protesten te verhinderen. Het centrum van Moskou en Sint-Petersburg is volledig afgesloten. De politie heeft al honderden demonstranten gearresteerd.