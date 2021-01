Meisje van 4 ontdekt 220 miljoen jaar oude pootafdruk van dinosaurus tijdens strandwandeling in Wales

Lily Wilder ontdekte de afdruk tijdens een wandeling met haar ouders op een strand in Bendricks Bay, bij de stad Barry (Zuid-Wales). Toen haar ouders contact opnamen met experts, bevestigden die de vondst. De voetafdruk is intussen weggenomen en zal in de toekomst ("als de coronamaatregelen opgeheven kunnen worden") in het National Museum te zien zijn.

Het is toeval dat Lily de afdruk ontdekte, maar toch ook weer niet: ze is gefascineerd door dino's en gaat vaak op zoek naar afdrukken tijdens hun strandwandelingen. De Bendricks is een gebied dat paleontologisch heel belangrijk is, sommigen noemen het "de beste plek in Groot-Brittannië om voetafdrukken van dinosauriërs te ontdekken."