Winterlicht in Eisden-Tuinwijk was een succes: 250 bewoners deden mee en heel wat wandelaars kwamen kijken

In december lanceerde de vereniging Tuinwijk 2020 Winterlicht en vroeg de inwoners om sfeer te brengen in de wijk met kerst-of winterverlichting. Heel wat inwoners gingen in op die uitnodiging. Ludo Coenen van tuinwijk 2020: "250 mensen hebben zich ingeschreven, maar eigenlijk hebben meer mensen verlichting in hun tuin geplaatst. We hebben dan via sociale media oproepen gedaan om in de tuinwijk te komen wandelen. En uit wat we zagen in de wijk en uit reacties op sociale media, kunnen we afleiden dat er heel wat mensen in de cité zijn komen wandelen of fietsen."

Vandaag is het evenement afgesloten, met de bekroning van de Acaciastraat als Winterlicht-straat. Het is een kleine straat waar de inwoners hebben samengewerkt om een mooie straatverlichting uit te werken. En twee buren die een mooie blauwe verlichting hadden geplaatst op de Kersenlaan werden ook gehonoreerd, omdat zij op sociale media het grootste bereik hadden met hun winterlicht.