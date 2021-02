1000ste knieprothese door robotchirurgie in AZ Delta: “Vanmiddag mag ik al op mijn twee benen lopen”

In AZ Delta gebruiken ze de knierobot ondertussen 2,5 jaar. “Vandaag hebben we 5 operaties gepland. Dat is ongeveer evenveel als vroeger. Maar onze resultaten met de robotchirurgie zijn wel een stuk beter”, zegt dokter Alexander Ryckaert.

De robot lijkt wat op een industriële schrobmachine “Gelukkig is onze robot heel wat gesofisticeerder dan dat”, zegt dokter Thomas Luyckx. “De robotarm stuurt ons bij zodat we de operatie een stuk nauwkeuriger en veiliger kunnen uitvoeren. Op die manier beschadigen we minder ligamenten of spieren. En dat is goed voor de revalidatie.”