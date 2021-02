40 procent minder kankerdiagnoses in 2020 : "Overheid moet naast corona ook over kanker communiceren" 

Heel wat mensen die zich ziek voelen, hebben het voorbije jaar verschillende onderzoeken uitgesteld. Dat uit vrees om een besmetting met het coronavirus in het ziekenhuis op te lopen. Zo zagen kankerspecialisten in 2020 heel wat minder patiënten. "In 2020 stelden we tot zo'n 40 procent minder kankerdiagnoses vast", zegt kankerspecialist Gert De Meerleer van het UZ Leuven. "Wat dus betekent dat we minder kankers ontdekt hebben."