Aanslag op hotel in hoofdstad Somalië: "Minstens negen doden"

Al-Shabaab had op zijn radiostation aangekondigd dat zijn strijders in het hotel waren. Al-Shabaab is een islamistische rebellengroep die trouw gezworen heeft aan het terreurnetwerk al Qaeda.



De gewelddadige belegering komt slechts enkele weken nadat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump de terugtrekking had bevolen van ongeveer 700 troepen. Deze troepen steunden de lokale veiligheidsdiensten tegen militante groeperingen, zoals al-Shabaab. De vrees bestaat dat de terugtrekking zou kunnen leiden tot verdere instabiliteit in het land.

Somalië moet bovendien op 8 februari uitgestelde presidents- en parlementsverkiezingen houden, maar de voorbereidingen zijn verzand in meningsverschillen tussen de regering en de deelstaten.