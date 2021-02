Logopedisten overspoeld met kinderen met leerachterstand: "Dit is ongezien en we kunnen hen amper helpen"

"Er zijn al jaren wachtlijsten rond Antwerpen maar wat we nu meemaken is ongezien", zegt logopediste Charlotte Van de Pol in "Start Je Dag". "Elke dag krijgen we 10 nieuwe aanvragen in onze praktijk. Die mensen moeten we helaas allemaal teleurstellen. We hebben onze wachtlijst zelfs geblokkeerd. Onze logopediepraktijk is helemaal volgeboekt en dat is ook zo bij collega's. Iedereen klaagt erover en doorverwijzen is onmogelijk geworden."