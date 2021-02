Angelina Jolie verkoopt schilderij dat Britse premier Churchill schilderde en schonk aan Amerikaans president Roosevelt

In de loop van de geschiedenis is de rol van diplomatieke geschenken veranderd, gaat Kustermans verder. "Met name in de laatste eeuw zie je steeds meer wantrouwen ten opzichte van geschenken. In de Verenigde Staten en andere westerse landen wordt niet meer aanvaard dat leiders geschenken zouden aannemen, zeker niet ten persoonlijke titel."



Kustermans vindt het moeilijk om in te schatten wat het cadeau van Churchill aan Roosevelt precies betekende. "Mijn gevoel is dat het geschenk in de eerste plaats een persoonlijk geschenk was, want er is ook niet veel geweten over hoe Roosevelt gereageerd heeft op het geschenk."