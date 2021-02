Na bijna tien jaar verbouwingswerken is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen binnenin bijna klaar. Er mag nog geen publiek naar binnen, er hangen ook nog geen kunstwerken. Maar wij mochten wel al eens kijken in de nieuwe en vernieuwde zalen. Bekijk hierboven de beelden van het gerenoveerde, maar nog lege museum.