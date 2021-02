Antwerpse schepen van jeugd Beels: "Jongeren willen geen voorrang bij vaccinaties maar betrokken worden bij het beleid"

Beels betwijfelt dat jongeren echt zitten te wachten op die vaccinaties. Ze vraagt zich ook af wat de meerderheid zelf wil. Jongeren moeten ook goed geïnformeerd worden over de vaccins en het feit dat die niet meteen hun onbeperkte vrijheid zullen betekenen, zegt ze. "Ik trek de goede bedoelingen van de ondertekenaars van die open brief niet in twijfel maar het blijft een moeilijke discussie wie je op de eerste plaats zet en wie op de laatste plaats. Het is ook niet dat wat de jongeren in de eerste plaats interesseert. In de hele vaccinatiestrategie is het belangrijk om onze jongeren goed te informeren over de vaccins. Waarover gaat het ? Wat houdt dat in ?", zegt de Antwerpse schepen van jeugd. "Het is niet zozeer hun vraag om voorrang te krijgen maar wel om gehoord te worden en perspectief te krijgen. Zij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om sommige kwetsbare groepen voorrang te geven. Ze weten dat er andere groepen voor hen komen maar ze willen dat er intussen naar hen wordt geluisterd. Wanneer kunnen we weer doen wat we graag doen, rekening houdend met de veilgheidsmaatregelen ? Wanneer kunnen we weer jong zijn ? Help ons met het leven zo normaal mogelijk aan te vatten ook al hebben we misschien voor de zomer nog geen zicht op een vaccin. Dat is volgens mij wat jongeren willen."