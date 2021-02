Assisen Leuven: Vrouw en ex-partner staan terecht voor moord op Andy uit Aarschot

De twee beschuldigden zitten sinds december 2018 in de gevangenis in afwachting van hun proces. In de cel trouwt de 27-jarige vrouw een andere gedetineerde. Na een reeks incidenten, ze verstopte drugs en beschuldigde cipiers ten onrechte van verkrachting, werd K.A overgebracht naar de vrouwengevangenis van Vorst. K.A en haar nieuwe man worden op deze manier van elkaar gescheiden. Wanneer hij vrijkomt in 2020, besluit hij een helikopter te kapen om zijn vrouw uit de gevangenis van Vorst te bevrijden. Maar die poging mislukt. De binnenplaats van de gevangenis is te klein om de helikopter te laten landen. De poging eindigt uiteindelijk in een veld in de buurt van Tienen. De man riskeert 15 jaar cel.