AZ Groeninge in Kortrijk heeft Team van het Jaar: "We zijn heel blij, maar vieren? Dat doen we later wel!"

Het team Neurologie 1 van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk wint de "Team of the Year-award 2020". Dat is een prijs die elk jaar uitgereikt wordt door Care Talents, een personeelsbedrijf in de verpleegkunde. "We zijn heel blij. Alleen jammer dat we de prijs niet allemaal samen in ontvangst kunnen nemen."