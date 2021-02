Biostatisticus Niel Hens: "Ik wil reageren tegen alle doemdenken, de curve blijft redelijk onder controle"

Niel Hens waarschuwt dat we nog steeds in troebel water zitten, maar dat we ook moeten focussen op het mentale welzijn van de bevolking.

"We moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen, maar wat heel belangrijk is dat we meer werk moeten maken van de mentale gezondheid. We hebben een stap in die richting gezet met terug wat meer toe te laten voor 12- tot 18-jarigen. We moeten verder creatief nadenken over wat we kunnen mogelijk maken zodanig dat we de epidemie onder controle houden, maar ook tegemoetkomen aan de zorgen die iedereen heeft."

Over het heropenen van de kappers wil Hens zich niet uitspreken. "Daar moeten de politici over beslissen. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Dat kan nog allemaal beter. Het blijft roeien met de riemen die je hebt en met inzichten die je hebt en er zit nog onzekerheid rond. We moeten daar voorzichtig in zijn."