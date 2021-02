Boek over Vlaamse kloosterzusters in Tweede Wereldoorlog: "Soms verstopten ze 40 tot 50 Joodse kinderen"

Er was een tijd dat iedereen wel een "tante nonneke" had. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog beleefde het kloosterleven in Vlaanderen een hoogtepunt met zo’n 50.000 religieuzen in talrijke congregaties. Anno 2021 zijn dat er nog minder dan 7.000. "Ze zijn uit ons collectief geheugen verdwenen; ze zijn volledig uit beeld," stelt Roeland Hermans van de KU Leuven vast in "De wereld vandaag" op Radio 1. Toentertijd was het leven van kloosterzusters vervlochten met dat van vele kinderen of patiënten in scholen, ziekenhuizen en allerlei instellingen. En al zeker in oorlogstijd.