Europese Commissie geeft fout toe die Britten en Ieren de kast op joeg: "Alleen de paus is onfeilbaar"

Meteen nadat het mechanisme vrijdagmiddag was voorgesteld, bleek dat de Commissie een gevoelig artikel van het Ierse protocol wilde kunnen activeren, dat deel uitmaakt van het brexitakkoord. Het bewuste artikel biedt de Unie en het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden eenzijdig controles in te voeren op de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland.

De Commissie greep naar die noodrem omdat ze vreesde dat de open grens als een achterpoort zou gebruikt worden om vaccins naar het Verenigd Koninkrijk te sluizen. Het idee van controles op het Ierse eiland deed politici in het Verenigd Koninkrijk, Ierland én Noord-Ierland evenwel steigeren, waarna de Commissie besloot elke verwijzing naar artikel 16 van het protocol uit de tekst te verwijderen.

De woordvoerder van Commissievoorzitter Von der Leyen, de Fransman Eric Mamer, geeft vandaag toe dat de Commissie in de fout gegaan was. "Ik kom uit een overwegend katholiek land, en daar hebben we het volgende gezegde: alleen de paus is onfeilbaar", zei hij.

