Brandweerman raakt gewond bij woningbrand in Brugge

De brand in Assebroek brak gisterenavond uit. De bewoner zat beneden in zijn zetel terwijl het boven aan het branden was. Het waren de buren die het vuur opmerkten en de bewoner en de brandweer verwittigden. De man kon op tijd naar buiten lopen. Het vuur verspreidde zich razendsnel en de brandweer had veel werk om het onder controle te krijgen. Eén brandweerman liep brandwonden op en moest naar het ziekenhuis. De rijwoning is volledig verwoest, de 2 huizen erlangs liepen rook- en waterschade op.