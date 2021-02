Carnaval in Gullegem verkiest "bubbelprinsen": "Met een echte prinsenhoed voor de winnaars"

Gullegem is een carnavalgemeente bij uitstek. De Orde van de Vlaskapelle bestaat 50 jaar. Brechts Clauws van de Orde van de Vlaskapelle: "Corona krijgt ons niet klein. We hebben een alternatief coronaproof programma in elkaar gestoken."

Eén van de blikvangers is de Hello Prinsbox waarmee je in je bubbel, prins of prinses carnaval kan worden. In de doos zitten er allerlei ludieke opdrachten. Brecht Clauws: "Bijvoorbeeld een elastiekje over je gezicht naar beneden rollen en gekke grimassen trekken. De winnaar van die proeven wordt bubbelprins of bubbelprinses. Er zit trouwens een heuse prinsenhoed bij voor de winnaar. En ook versnaperingen en een drankje om er een gezellige avond van te maken."