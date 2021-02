Check: positieve coronatest door cola maakt sneltests niet waardeloos

Je bent niet de enige die zo’n filmpje gezien heeft. De Oostenrijkse politicus Michael Schnedlitz (FPÖ) had dat ook, en besloot het experiment over te doen in het Oostenrijkse parlement. De video van dat experiment werd in december gretig gedeeld op Facebook. Sindsdien blijft het opduiken, ook in de inbox van het Instagram-jongerenkanaal van VRT NWS, nws.nws.nws.